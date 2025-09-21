Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Göktürk Ötüken ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, ziyarette, kamu çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı belirtildi.

Bakan Hasipoğlu kabulde yaptığı konuşmada, geçici memurlar konusunda yasa çalışmalarında bulunduğunu ve bu alandaki yasal düzenlemelere hâkim olduğunu kaydederek, gerekli görüldüğü takdirde yeni taleplerin de Meclis gündemine taşınabileceğini belirtti.

Memur-Sen’in seçimle gelen yeni yönetimini de tebrik eden Hasipoğlu, sendikanın dile getirdiği konuları detaylı bir şekilde ele alarak çözüm yöntemlerini birlikte belirleyeceklerini vurguladı.

Memur-Sen Başkanı Göktürk Ötüken de Hasipoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili yaşanan sıkıntıları aktardı.

Özellikle 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında istihdam edilen personelin geçim koşullarının giderek zorlaştığını ifade eden Ötüken, bu durumun çalışma hayatını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ötüken ayrıca, yeni yasama yılında bu konuda somut adımlar atılması için Bakan Hasipoğlu'ndan destek de istedi.

Geçici memurların durumuna değinen Ötüken, bu alandaki yasal boşluğun uzun süredir çeşitli sorunlara yol açtığını belirterek, söz konusu "kaosun" giderilmesi adına yasa değişikliği yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.