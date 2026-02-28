Bakanlar Kurulu, İran savaşı nedeniyle bugün saat 19.30'da olağanüstü toplanıyor.

Başbakan Ünal Üstel, İran’a karşı başlatılan savaş ve müdahalelerin ülkesel ve bölgesel güvenlik dengelerine etkilerini, doğabilecek ekonomik ve enerji kaynaklı riskleri kapsamlı biçimde değerlendirmek amacıyla, Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.

Açıklamaya göre, toplantıda, bölgedeki son gelişmeler, ortaya çıkabilecek güvenlik riskleri ve olası senaryolara karşı alınacak tedbirler ele alınacak.