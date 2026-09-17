Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görevden alma ve yeni atamalara ilişkin kararları Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a önerdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kuruluna Başkan olarak atanan Şemi Bora'nın; çalışma işleyişi, düzeni, iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasında aksaklık yaşandığı gerekçesiyle görevden alınması ve kalan görev süresini tamamlaması için yerine Anıl İmre’nin Başkan olarak atanması, Anıl İmre’nin başkanlık görevine getirilmesiyle boşalacak Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğine ise kalan görev süresini tamamlamak üzere Hulus Hulusioğlu’nun atanması önerildi.

Bakanlar Kurulu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Turan Büyükyılmaz’ın, çalışma işleyişi ve koordinasyonun yeniden düzenlenmesi ve sağlanması gerekçesiyle görevden alınmasını ve kalan görev süresini tamamlamak üzere yerine Hasan Esen’in atanmasını Cumhurbaşkanı’na önerdi.