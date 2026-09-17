Koopbank, Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (International Cooperative Alliance – ICA) Panama City’de düzenlenen 2026 Küresel Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen ICA Seçimli Genel Kurulu ile International Cooperative Banking Association (ICBA) Genel Kurulu’na katıldı.

Kopbank’tan verilen bilgiye göre, Panama Convention Center’da gerçekleştirilen toplantılarda Koopbank’ı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, Genel Müdür Kemal Ataman ve Genel Müdür Yardımcısı Öztan Güröz temsil etti.

Panama’daki etkinlikler, 14 Eylül’de ICA’nın sekiz sektörel kuruluşundan biri olan ve dünya genelindeki kooperatif bankalarını temsil eden International Cooperative Banking Association’ın (ICBA) Genel Kurulu ile başladı. Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, ICBA Yönetim Kurulu üyesi olarak Genel Kurula katılarak kooperatif bankacılığının uluslararası gündemine ilişkin görüşmelerde yer aldı.

Önceki gün gerçekleştirilen ICA Seçimli Genel Kurulu’nda ise dünyanın farklı bölgelerinden üye kuruluşların temsilcileri bir araya geldi. Küresel kooperatif hareketinin gelecek dönemine ilişkin konuların ele alındığı Genel Kurul’da, ICA’nın yeni dönem yönetimini belirleyen seçimler de gerçekleştirildi.

Seçimler sonucunda Ariel Guarco, ICA Küresel Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilirken, 15 farklı ülkeden 15 isim ICA üyelerinin oylarıyla Küresel Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Seçilen üyeler arasında Türkiye’den Ünal Örnek de yer aldı.

ICA Küresel Yönetim Kurulu; seçimle belirlenen Başkan ve 15 üyenin yanı sıra dört bölgesel örgütün başkanları, ICA bünyesindeki sekiz sektörel kuruluşun temsilcileri ile Gençlik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komitelerinin temsilcilerinden oluşuyor.

ICA’nın bu sekiz sektörel kuruluşundan biri olan ICBA, kooperatif bankacılığını küresel düzeyde temsil ederken, Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman da ICBA Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Koopbank, yeniden Başkanlığa seçilen Ariel Guarco’yu ve ICA Küresel Yönetim Kurulu’nda yeni dönemde görev üstlenen tüm üyeleri kutlayarak, dünya kooperatif hareketinin güçlenmesine ve ülkeler, bölgeler ve sektörler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarında başarı diledi.

Panama’daki buluşmalar, “Building Bridges: Cooperative Contributions for a Peaceful World – Köprüler Kurmak: Barışçıl Bir Dünyaya Kooperatif Katkıları” teması altında gerçekleştiriliyor.

Genel kurulların ardından 2 gün boyunca yine Panama Convention Center’da düzenlenecek ICA Küresel Konferansı’nda, dünyanın farklı bölgelerinden kooperatif liderleri ve paydaşlar bir araya gelerek kooperatiflerin günümüzün küresel sorunlarına sunduğu çözümleri ve dünya kooperatif hareketinin geleceğini ele alacak.

Koopbank’ın, ICA ve ICBA çatısı altındaki çalışmalara aktif katılım sağlayarak dünya kooperatif hareketiyle ilişkilerini geliştirmeyi, uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını KKTC kooperatifçiliğine taşımayı ve ülkeyi uluslararası kooperatifçilik platformlarında temsil etmeyi sürdüreceği belirtildi.