Türkiye Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), KKTC'de düzenlenmesi planlanan Baklava Festivali kapsamında Dış Basın Birliği’ne ziyarette bulundu.

Dış basın Birliği'nden yapılan açıklamaya göre BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım ziyarette yaptığı konuşmada, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi; KKTC'de düzenlenmesi planlanan Baklava Festivali’ne ilişkin detayları paylaştı.

-Turan

Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Turan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Milli tatlımız olan baklavanın KKTC’de festival havasında tanıtılması bizler için de büyük bir mutluluktur. Bu sürecin başarıyla gerçekleşmesi adına üzerimize düşen her görevi severek yerine getirmeye hazırız.” dedi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi.