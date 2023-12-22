Balıkesir köyü kırsal kesim arsalarına asfalt dökülecek. Konut Edindirme Birimi, 2024 yılında alt yapı eksikliği olan ve özellikle üzerinde konut bulunan kırsal kesim arsalardaki alt yapıların yüzde 70’inin tamamlanması hedefi olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kırsal kesim alt yapı çalışmaları kapsamında açılan Balıkesir Köyü Kırsal Kesim Arsaları Asfalt Yol Projesi’ni Salih Köroğlu LTD’nin kazandığı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, projeye, İçişleri Bakanlığı adına İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Sosyal Konut Birimi Müdürü Ercan Beşerler, Salih Köroğlu Ltd. adına ise Gökay Köroğlu imza koydu. 5 milyon TL’lik projenin 1 ay sonra tamamlanması hedefleniyor.

Sosyal Konut Müdürlüğü Konut Edindirme Birimi, 2024 yılında alt yapı eksikliği bulunan ve özellikle üzerlerinde konut yapılmış kırsal kesim bölgelerindeki arsalardaki alt yapıların yüzde 70’inin tamamlanması yönünde olduğu açıkladı.

Balıkesir’de, 12 yıldan sonra 40 konutun bulunduğu kırsal kesim arsalarıyla ilgili yol sorununun çözüleceği de ifade edildi.