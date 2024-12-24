Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. TRT Haber'e konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, patlamanın teknik bir nedenden dolayı meydana geldiğini, herhangi bir sabotaj ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamanın ardından başta vali olmak üzere arama kurtarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, idari olarak da tahkikat başlatıldığını vurguladı.

12 kişi hayatını kaybetti

Patlama sonucu yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Yerlikaya, 12 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Yerlikaya, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine, oradaki mesai arkadaşlarına ve bütün Balıkesir hemşerilerimizin her birine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

"Soğutma çalışmaları devam ediyor"

Patlamanın, ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, "Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Ustaoğlu, patlama sırasında içeride 16 işçinin bulunduğu yönünde tespitleri olduğunu ifade etti.

Patlamanın teknik bir nedenden dolayı meydana geldiğini aktaran Ustaoğlu, herhangi bir sabotaj ihtimalinin olmadığını söyledi.

"Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok"

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.

Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Işıkhan: 2 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ve 1 müfettişin görevlendirildiğini belirten Işıkhan, sürecin Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

DMM: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.