Baraka Kültür Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, çocuklara yönelik organize ettikleri yaz kültür sanat etkinliklerini engelleme girişiminde bulunduğunu iddia ederek, bu denetimin tüm kurs ve özel okulların hem içerik, hem de fahiş ücretler bakımından denetlemesini de kapsamasını beklediklerini bildirdi.

Baraka, konuyla ilgili açıklamasında, Baraka’nın yaz aylarında yapacağı kültür-sanat etkinliklerinin takibe alınmasını, "bakanlığın görevlerini bir tamam yapmaya çalışması" şeklinde algıladıklarından, izinsiz ve pedagojik formasyonu olmayan kişilerce açılan yasa dışı yerlerin de derhal kapatılacağı sonucuna varıldığı vurgulandı. "İşte Eğitim Bakanlığı’nı alkışladığımız husus budur!” denilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelikle kamusal eğitim hakkını sağlamasının, devlet okullarında kayıt ücreti alınmasını durdurmasının ve yasalara aykırı dershaneleri denetlemesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Her türlü eğitim ve öğretim etkinliği devletin gözetim ve denetimi altında yapılmalı ve çağdaş, bilimsel, laik, çocuk haklarına ve Kıbrıslı Türk halkının değerlerine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bakanlık, bunu çok sıkı bir şekilde takip etmeli, Kuran kursları gibi, başta bilimsellik ve laiklik prensibi olmak üzere çocuk haklarına da aykırı olan ve çocuk istismarına yol açan bu gibi yerleri kapatmalıdır. Bununla da kalmayarak çocuklar için yaz aylarında ücretsiz, kamusal, nitelikli kültür-sanat-spor-bilim etkinlikleri düzenlemelidir”

Açıklamada, Baraka Kültür Merkezi’nin bu yıl onuncusu gerçekleştireceği yaz aktivitelerinde görev alan dernek üyelerinin hepsinin pedagojik formasyona sahip kişiler olduğu, bakanlığa sözlü ve yazılı gerekli bildirimlerin yapıldığı, müfredatın da eğitim-öğretim değil, kültür-sanat-spor-oyun gibi içeriklerden oluştuğuna işaret edildi.