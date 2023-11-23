Baraka Kültür Merkezi, öğretmenlerin yalnız olmadığını belirterek, dava açılan 22 öğretmenin yanında olduklarını kaydetti.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık bir buçuk yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan öğretmenlerden 22 tanesine “polisi darp” suçundan dava okunduğu ifade edilerek, toplumun aydınlık yüzü olan öğretmenlerin örgütlü biçimde, bilimsel, laik, çağdaş ve ücretsiz kamusal eğitim için koyduğu çabadan rahatsız olunduğu savunuldu.

Öğretmenlerin mahkemeye çağrıldığı tarih olan 24 Kasım’ın, Türkiye’de 12 Eylül darbesi sonrası Kenan Evren döneminde Öğretmenler Günü olarak ilan edildiğine işaret edilen açıklamada, “Bu tarih zaten öğretmenlerin tümünün kabul edip içselleştirdiği bir tarih değildir” denildi.

Öğretmenlerin hiçbir zaman boyun eğmediği belirtilen açıklamada, Baraka Kültür Merkezi olarak 22 öğretmenin yanında olunduğu belirtildi. Açıklamada, “Mücadele edenleri susturmaya, caydırmaya çalışanlara karşı hep birlikte direneceğiz. Ve direne direne kazanacağız” denildi.