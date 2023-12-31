Baraka Kültür Merkezi, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2024 yılında da “başka bir dünya için” mücadeleye devam edeceğini vurguladı

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “2024 yılına giriyor olduğumuz bu günlerde, herkes gibi biz de kuramızı çektik ve bize bu yıl da mücadele çıktı” denildi.

Açıklamada, Merkezin, bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da “baskılara, haksızlıklara, yolsuzluklara, emek sömürüsüne, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına, doğanın talan edilmesine, muhafazakarlaşmaya, neoliberal politikalara, savaşlara ve daha birçok örgütlü kötülüğe inat” mücadele edeceği vurgulandı.

Açıklamada, asgari ücrete, emekçilerin çalışma koşullarına, kamu binalarının durumuna da değinilerek, “hayatın tüm alanlarında halkın güvenliğini yok sayanlardan; kültürüne, sanatına ve sanatçısına değer vermeyenlerden” hesap sorulacağı kaydedildi.

Gerici, bağnaz ve yoz zihniyetin yerleştirilmeye çalışıldığının savunulduğu açıklamada, “Bizler Baraka Kültür Merkezi olarak 20 yılı aşkındır buradayız. Sizler halkın ve ülkemizin, geleceğini karartmaya devam ettiğiniz sürece bizler aydınlatmak için burada olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Bu ülkeye gönülden bağlı herkese, özgür bir Kıbrıs adına mücadele dolu yıllar dileriz” denildi.