Baraka Tiyatro ekibinin, “Shakespeare’in Şen Kadınları” oyunu Nisan ayında turneye çıkıyor.

Baraka Kültür Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında yarın Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan tek perdelik oyun saat 20.00’de başlayacak.

50 TL olan biletler, Çatalköy Esentepe Belediyesinden veya 0392 824 40 62 numaralı telefondan temin edilebilecek.

“Shakespeare’in Şen Kadınları” 6 Nisan Cumartesi Mağusa KÜKOM’da, 20 Nisan Cumartesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda, 27 Nisan Cumartesi ise Lefke AKM’de sahnelenecek. Her temsil saat 20.00’de başlayacak ve biletler 50TL olacak.

William Shakespeare’in Romeo ve Juliet, Venedik Taciri, Macbeth, Hırçın Kız oyunlarındaki kadın karakterlerin ve çeşitli oyunlarındaki soytarı tiplemesinin bir araya geldiği oyun, ataerkiyi sorgulamasının yanı sıra bugünün emek dünyasının sorunlarını da işliyor ve kara komediye bir gönderme olarak “mor” komedi olarak tanımlanıyor.

Yetişkinlere yönelik oyunu, 12 yaş üzeri tüm tiyatro severler izleyebilecek.