İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı kazandı.56. dakikada kaleci Szczesny'nin kırmızı kartı sonrasında Barcelona maçı 10 kişi tamamladı. Real Madrid'de Arda Güler maçta süre almadı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona, 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 39. dakikada Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 üstün bitirdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 48. dakikada Raphinha ile bir gol daha bularak durumu 5-1 yaptı.

Barcelona'da kaleci Wojciech Szczesny 56. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atılırken, Real Madrid 60. dakikada Rodrygo'nun frikikten attığı golle farkı 3'e indirdi.

Kalan sürede Real Madrid'in atakları sonuç getirmezken, karşılaşmayı 5-2 kazanan Barcelona kupanın sahibi oldu.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler süre alamadı.