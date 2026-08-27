Barcelona’nın akademisi tarafından Lefkoşa’da düzenlenmesi planlanan futbol kampına ilişkin kulübün resmi internet sitesindeki sayfa ve etkinlik haritasındaki bilgiler kaldırıldı. Gelişme, Güney Kıbrıs’tan gelen diplomatik girişimlerin ardından yaşandı.

Barcelona’nın resmi internet sitesinde daha önce kampın 7-11 ve 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenleneceği ve konum bilgisinin “Lefkosa, Kuzey Kıbrıs” olarak yer aldığı sayfa artık erişilemiyor. Kamp bilgileri kulübün etkinlik ve konum haritasından da kaldırıldı.

Güney Kıbrıs’tan Girişim

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, UEFA ile istişare ederek İspanya Futbol Federasyonu’na başvurmuş ve kampın düzenlenmemesi için girişimde bulunmuştu.

Gelişmenin ardından Güney Kıbrıs’taki aşırı sağcı ELAM’dan da açıklama geldi. ELAM, Barcelona’nın kampı iptal etmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Hedefimize ulaştık” ifadelerini kullandı.

ELAM, hükümet ve diğer kurumların girişimleriyle kampın iptal edilmesinin sağlandığını savunurken, benzer durumlarda aynı şekilde müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Parti ayrıca KKTC’deki üniversitelerin uluslararası sıralamalarda “Kuzey Kıbrıs” ibaresiyle yer almasını da eleştirerek, bu yöndeki girişimlere karşı çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.