2026 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4’üncü yarışı olan Nevşehir’deki Kapadokya Rallisi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) dokuz ekip katılırken, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) ekibi de yer aldı.

KKTOK tarafından yapılan açıklamaya göre, 21-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan ve toplam 45 ekibin olduğu Kapadokya Rallisi’nde KKTC’den de dokuz ekip mücadele etti.

Kapadokya çevresinde organize edilen ve 3 gün süren 11 etaplık rallide Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ekibi de görevler üstlendi.

Ralliye KKTC’den Volkswagen Polo GTI R5 aracıyla RC2 sınıfında mücadele eden Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topcuoğlu ikilisi finişe altıncı sırada ulaşmayı başardı. İkili, kendi sınıflarından ise dördüncü oldu.

Sadık Bilgimer-Buğçe Bilgimer ikilisi ise Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası klasmanında ikinci oldu. Mitsubishi Lancer Evo 9 araçlarıyla yarışan ikili aynı zamanda yarışın Kategori 5 birincisi olmayı da başardı.

Mitsubishi Lancer Evo 6 aracıyla Yusuf Cambaz-Ahmet Behlül ikilisi de Ralli Kupası üçüncüsü olarak podyuma çıkmayı başarırken, Kategori 5 ikincisi oldu.

Buse Bilgimer- Sabahattin Dağlı ikilisi ise katıldığı yarışta Kategori 5 üçüncüsü oldu. Ayrıca Buse Bilgimer, Ralli Kupası Kadın pilotlar birincisi oldu. Kadın co-pilotlar birincisi ise Buğçe Bilgimer oldu.

Ford Fiesta R2 ile yarışa katılan Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisi Kategori 2 üçüncüsü olarak podyuma çıkmayı başardı. Cem Yudulmaz ise Ahmet Gürün ile katıldığı yarışı RC2 sınıfı altıncısı olarak tamamladı.