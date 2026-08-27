Philenews gazetesinin iddiasına göre, FC Barcelona’nın akademisi tarafından Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenmesi planlanan futbol kampı, son günlerde gerçekleştirilen diplomatik girişimlerin ardından ertelendi.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, kamp konusunda yapılan girişimlerin ardından Barcelona akademisinin kampı erteleme kararı aldığını ileri sürdü. Haberde, endişelerin zamanında ve diplomatik kanallar aracılığıyla gündeme getirildiği belirtildi.

GÜNEY KIBRIS FUTBOL FEDERASYONU’NDAN GİRİŞİM

Habere göre Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu (CFA), FC Barcelona Academy’nin Kuzey Kıbrıs'ta kamp düzenleyeceğini öğrenmesinin ardından UEFA ile istişare ederek girişimde bulundu.

CFA Başkanı Charis Loizidis’in İspanya Futbol Federasyonu Başkanı’na mektup göndererek kampın Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilmesini önlemek amacıyla müdahale talep ettiği kaydedildi.

Mektupta FC Barcelona’dan kampı yeniden değerlendirmesi ve etkinliği "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin "hükümet kontrolündeki bölgelerinde yasalara uygun bir yere" taşıması veya kampı Kıbrıs’ta hiç düzenlememesi istendi.

Mektubun UEFA ve FC Barcelona’ya da gönderildiği, CFA’nın konuyu yakından takip ettiği ve gerekmesi halinde yeni girişimlerde bulunacağı belirtildi.