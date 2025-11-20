Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, akaryakıt fiyatlarına yapılan zam sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Devrim Barçın, “Benzine zam yapılmadı, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı benzin maliyeti dışında halkın ödediği vergiyi artırdı (FİF)” dedi.

Barçın, “Neden mi? Başbakanlık'ta, Maliye Bakanlığı onayı ile 2 milyon TL'lik yazılımı bütçeye 14 milyon TL ödenek koydukları için. Az kaldı gidecekler ve tek tek hesap verip, bağımsız mahkemeler huzurunda yargılanacaklar” ifadelerini kullandı.