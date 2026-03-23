Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, daha önce kamuoyuna duyurduğu iddiaları Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda gündeme taşıdı.

Barçın, Maliye Bakanlığı’nın hane halkı yardımı kaleminden yazıldığını öne sürdüğü 50 bin TL’lik bir çeki Meclis kürsüsünde göstererek, söz konusu ödemenin yasaya uygun olmadığını savundu.

Başbakan Ünal Üstel’in “Başbakanlıktan 50 bin TL’lik çek varsa getirsinler istifa ederim” sözlerini hatırlatan Barçın, tartışmanın ödemenin kaynağından çok, hangi amaçla yapıldığına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Aynı kişiye 10 bin TL’lik başka bir ödeme daha yapıldığını iddia eden Barçın, bu ödemelerin maaş niteliğinde olduğunu öne sürdü. Çeklerde adı geçen kişilerin sosyal medya ve yayın platformlarında muhalefet aleyhine içerikler paylaştığını ileri süren Barçın, konunun kamuoyunda şeffaf şekilde tartışılması gerektiğini söyledi.