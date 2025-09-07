NEOM’dan aldığı teklif sonrası idmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz için son kararı başkan Dursun Özbek verdi. Futbolcuya ceza vermeyeceklerini açıklayan Özbek, oyuncunun takıma döneceğini duyurdu. Yılmaz’ın Eyüpspor maçında kadroya girmesi, Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt karşısında da sahada olması bekleniyor.

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan aldığı teklif sonrası idmanlara çıkmayan ve transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz hakkında son kararı başkan Dursun Özbek verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Yılmaz'ı Dursun Özbek'in affettiği aktarıldı. Özbek, futbolcuya maddi ve manevi herhangi bir ceza talebinde de bulunmayacak.

Galatasaray'da taraftar gruplarının da futbolcuya destek vereceği öğrenildi.

Galatasaray, 100 milyon TL garanti ücrete sahip Barış Alper'in sözleşmesine 30-40 milyon TL seviyesinde performans bonusu koyacak.

TAKIMA DÖNÜYOR

Okan Buruk'un da Yılmaz'a formayı vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Yılmaz'ın Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı maçta kadroya alınması ve Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynanacak karşılaşmada ise sahada olması bekleniyor.

PERFORMANSI

Galatasaray'a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü'nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 158 maçta 28 gol-22 asistlik bir performans sergiledi.