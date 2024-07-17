Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümü nedeniyle 19 Temmuz Cuma günü Lefkoşa’da, Göçmenköy girişinde bulunan Bülent Ecevit’in heykeli önünde tören yapılacak.

Sönmezliler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saat 09.00’da çelenklerin konulması ve saygı duruşu ile başlayacak törende, hem “Karaoğlan” Bülent Ecevit anılacak hem de Barış Harekâtı anlatılacak.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, “Barış Harekâtı kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’a, dönemin komutanlarına ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına şükran borcumuz var” diyerek, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı için “yeniden doğuş” anlamında olduğunu belirtti.