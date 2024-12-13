Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı anısına sergi düzenliyor.

Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, "Kıbrıs Türk Geleneksel El Sanatları Sergisi"nin açılışı yarın saat 14.00’te Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde yapılacak.

Sergi, Kıbrıs’ın köklü kültürel mirasını ve geleneksel zanaatlarını gün yüzüne çıkararak geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyor.

Köy kadın kursu eğitmenleri tarafından hazırlanan sergide, adanın kültürel zenginliklerini yansıtan eserler ve el emeği ürünler ziyaretçilerle buluşacak. Sergide dağarcık, seramik, kat’ı, ebru gibi geleneksel el sanatları alanında hazırlanan eserler ön plana çıkartılacak. Geçmişin izlerini yansıtan geleneksel dağarcıkların bugün nasıl yeniden hayat bulabileceği sergilenirken, Kıbrıs’a özgü seramik objeler ile adanın zanaat alanındaki zenginliğine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, ebru ve kat’ı sanatıyla hazırlanmış eserler, Kıbrıs Barış Harekatı’nın anlamını ve önemini görsel bir dille ifade edecek. Sergi, Kıbrıs Türklerinin kültürel değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarmak adına bir adım olarak sanatseverle buluşacak.

Sergi, 16-20 Aralık tarihlerinde 11.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.