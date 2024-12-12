İranlı ressam Asef Ebrahimi’nin kişisel sergisi “Çağdaş Sanat” isimli resim sergisi, 17 Aralık Salı açılıyor.

Sergi, saat 18.00’de Rüstem Kitabevi Sergi Salonu'nda yer alacak ve 29 Aralık’a kadar hafta içleri 10.00-18.00, cumartesi günleri ise 10.00-15.00 saatlerinde ücretsiz olarak gezilebilecek.

Asef Ebrahimi’nin özgeçmişi şöyle:

“1975'te doğdu. Resim ve heykel tasarımı alanında 30 yıldır kesintisiz faaliyetlerine ve sergilerine devam etmektedir. İran da , teknik ve mesleki organizasyonundan birinci sınıf sertifika sahibidir. 2005'ten 2023'e kadar teknik meslek okulunda resim öğretmeni yaptı. İran Görsel Sanatlar Derneği üyesidir. 2013 yılında İran Milli Kütüphanesi'nin onayıyla Aban Yayınevi tarafından farklı bir deneyim kitabı yayımlandı. Son yıllarda açtığı ve katıldığı bazı sergiler: 2005 yılında Mahdasht Karaj'da kişisel sergi. Farhangsarai Shafaq Yusuf Abad'da kişisel sergi 2006. 2005 yılında Karaj ve Şehriyar Gençlik Görsel Sanatlar Festivali'nde seçildi 2006 yılında Tahran da , ülke çapında düzenlenen görsel sanatlar festivaline ödül aldı. 2011 yılında Lefkoşa da kişisel sergi. 2017 yılında Lefkoşa ve Girne de kişisel sergi. 2018'de Lefkoşa'da Art Gallery Cyprus sergi salonunda karma sergi. 2022'de Tahran Saadabad Sarayı Güzel Sanatlar Müzesi'nde kişisel sergi. Almanya'nın Rheinbach kentindeki galeride karma sergi. Robart 2024 Almanya'nın Rheinbach şehrinde 2024 karma Banana Glass sergisine katıldı. Almanya'nın Bonn kentinde “Cinsiyet” başlıklı resim ve heykellerden oluşan karma sergiye katıldı. 2024. Almanya'nın Essen kentindeki c.a.r çağdaş sanat müzesinde karma resim sergisine katıldı.”