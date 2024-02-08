Türkiye’nin ünlü belgesel yönetmeni ve yazarlarından Nebil Özgentürk’ün, Kıbrıs Barış harekatının 50. Yılında, Harekat döneminde Türkiye hükümetinin Başbakanı olan Bülent Ecevit için hazırladığı belgesel gösterimi KKTC’nde yapılacak.

On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Genç Tv ve Gönyeli Alayköy Belediyesi işbirliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte, Özgentürk kitaplarını da imzalayacak.

Etkinlik, 10 Şubat Cumartesi Saat 16.00’da onbeş Kasım üniversitesinin birinci plaza da yer alan Meral Tekin Birinci Salonunda yer alacak .