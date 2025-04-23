Barış İçin Dayanışma Vakfı, "Annan Planı ve Kıbrıs: 2004 Referandumu" belgeseli yaptı.

Vakıf, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, eski Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Kutlay Erk, eski Müzakereci ve Dışişleri Bakanı Özdil Nami’nin değerlendirmeleri ve tanıklıklarıyla hazırlanan belgesel önümüzdeki günlerde gösterime sunulacağını açıkladı.

Barış İçin Dayanışma Vakfı belgeselle ilgili değerlendirmesinde, Annan Planı ile 21 yıl önce 24 Nisan 2004’te Kıbrıs sorununun çözümü için çok önemli bir fırsat yakalandığını ancak referandumda Kıbrıslı Türklerin yüzde 65 Evet'ine karşılık Kıbrıslı Rumlardan gelen yüzde 75 Hayır ile çözüm ve barışa ulaşılamadığına vurgu yaptı. Açıklamada, "Referandumda iki Evet çıksaydı bugün 21’inci yılını kutlayan ortak bir devlet ile Kıbrıs adası birleşmiş olacaktı. Bu mümkün olmadı" denildi.

Açıklamada şöyle devam etti:

"Kıbrıslı Türkler açısından Annan Planı bir milattır. Tarihi gerçekleri bir kez daha not düşmekte fayda gördük. Yaşanan süreçte Kıbrıslı Türkler açısından hem kayıplar, hem de kazanımlar olmuştur. Bu dönemi hatırlamak, anlamak, genç kuşaklara anlatmak ve dersler çıkarmak bundan sonraki sürecin planlanması açısından büyük önem taşımaktadır."