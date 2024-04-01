Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi iş birliğiyle “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirecek.

Baro’dan yapılan açıklamaya göre, KT Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nin adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla gerçekleşecek toplantı, yarın, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde Av. Deniz Düzgün ve Av. Melis Türkkal’ın katılımıyla 18.00’de başlayacak.

Baro açıklamasında, bilgilendirme toplantılarının ilgi duyan herkese açık olduğu belirtildi. Baro, bilgilendirme toplantılarının ilkini Lefke’de gerçekleştirmişti.