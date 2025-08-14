Başbakan Ünal Üstel 15 Ağustos Gazimağusa’nın Kurtuluş Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Üstel yayımladığı mesajında, “Gazimağusa’nın kurtuluşu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde stratejik bir dönüm noktasıdır.” dedi.

Kahraman Mehmetçik ile mücahitlerin omuz omuza, sarsılmaz bir irade, eşsiz bir cesaret ve üstün bir fedakarlıkla bir mücadele yürüttüklerini kaydeden Üstel, Gazimağusa’nın halkın iradesi, cesareti ve vatan sevgisiyle Rum işgalinden kurtarıldığını ve özgürlüğüne kavuşturulduğunu belirtti.

“Bu zafer, Mağusa’ya adının önünde şan ve şerefle taşıdığı ‘Gazilik’ unvanını kazandırmış, bu gurur 50 yılı aşkın süredir onurla yaşatılmaktadır.” ifadesini kullanan Üstel, şöyle devam etti:

“Gazimağusa’nın kurtuluşunun 51’inci yıldönümünde; bizlere bu topraklarda onurla ve özgürce yaşama imkânı sağlayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor; bu destansı mücadelenin mirasını gelecek nesillere aktarma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyorum.”