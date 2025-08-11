Başbakan Ünal Üstel, Girne Acapulco kavşağı ile Karakum, Çatalköy ve Esentepe’yi kapsayan 7.9 kilometrelik yol güzergahını içeren Girne Doğu Çevre Yolu 1. Etap Yol Yapımı Başlama Törenine katıldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 5 dönel kavşak, 1 alt geçit, 15 kilometre kaldırım, 8 menfez ve 16 kilometrelik yağmur suyu drenaj hattı yer alıyor.

-Üstel: “Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz”

“Hükümete geldiğimiz günden bu yana halkımıza verdiğimiz hiçbir sözü havada bırakmadan hayata geçiriyoruz” diyen Başbakan Üstel, hükümet ortaklarıyla birlikte yarım kalan projeleri tek tek tamamlamanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

-“Çatalköy’ün gelişimi için kolları sıvadık”

Başbakan Üstel, amaçlarının KKTC’yi daha çağdaş bir noktaya taşımak olduğunu kaydederek, halkın daha modern ve güvenli yollarda seyahat etmesini hedeflediklerini belirtti.

“Çağdaş yollarımızla ülkemizin değerine değer katmak istiyoruz” ifadesini kullanan Üstel, “Çatalköy turizm açısından büyük öneme sahip. Turizmin tohumlarının atıldığı ilk bölgelerden biri olan Çatalköy’ün gelişimi için göreve geldiğimiz günden itibaren kolları sıvadık.” dedi.

-“Geçmiş hükümetlerin çözemediği istimlak sorununu biz çözdük”

Başbakan Üstel, geçmiş hükümetlerin çözemediği istimlak sorununu ortadan kaldırarak projenin önünü açtıklarını kaydetti.

Tamamlanan projeleri de hatırlatan Üstel, Güzelyurt-Lefke Bölünmüş Anayolu, Gaziköy-Dilekkaya Yolu, Alsancak-Lapta 2. Etap, Dağyolu, İskele-Bahçeler Yolu, Lefkoşa Çevre Yolu 2. Etap ve Girne Köprülü Kavşağı’nın hizmete açıldığını, devam eden projelerin ise Kayalar Ayrımı-Sadrazamköy Yolu, Dipkarpaz-Zafer Burnu Yolu ve Çayönü-Güvercinlik Yolu olduğuna dikkat çekti.

“Biz KKTC’yi ve halkımızı seviyoruz”

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Üstel, “Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ne derlerse desinler biz iş üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biz KKTC’yi ve halkımızı seviyoruz. Hizmet için buradayız, hizmet için burada olmaya devam edeceğiz” dedi.