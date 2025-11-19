Başbakan Ünal Üstel, “2025 Mali Destek Programları” kapsamında, Başbakanlık ve YAGA koordinasyonunda yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirterek, “150 Milyon TL’lik büyük destek paketini üreticilerimiz ve girişimcilerimizle buluşturuyoruz.” dedi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklama göre, Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yürüttükleri Mali Destek Programı çalışmaları ışığında “Sanayiye 40 milyon TL, girişimciliğe 40 milyon TL, turizme 40 milyon TL ve tarıma 30 milyon TL” olmak üzere toplam 150 milyon TL’lik güçlü bir kalkınma paketini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu desteklerin mikro işletmeden orta ve büyük ölçekli işletmelere kadar geniş bir alanı kapsayacağını belirten Üstel, “Tarımda hem hayvancımızı hem çiftçimizi, turizmde hem mevcut hem de yeni kurulacak butik otelleri ve girişimcilikte bilişimden ihracata tüm yenilikçi projeleri güçlendirecektir.” ifadelerine yer verdi.

- “Sloganımız nettir: ‘Üretene destek, yatırıma güç, geleceğe umut’”

“Sloganımız nettir: Üretene destek, yatırıma güç, geleceğe umut.” diyen Üstel, başvuruların kısa süre içinde ilan edileceğini ifade etti.

Vatandaşların ve işletmelerin tüm süreci Tarım ve Turizm Bakanlıkları ile Başbakanlık YAGA üzerinden takip edebileceğini kaydeden Üstel, bu büyük kalkınma adımının ülkeye, üreticilere, esnafa ve girişimcilere hayırlı olmasını diledi.