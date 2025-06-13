Başbakan Ünal Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Aile İşleri ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenen sergiyi ziyaret etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Şuşa’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri İktidar Partileri Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’da bulunan Başbakan Ünal Üstel, “Genç Aile Forumu” kapsamında düzenlenen Türk Devletlerinin Ulusal Semboller Sergisi’ni ziyaret etti. Üstel’e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu eşlik etti.

Başbakan Üstel’e sergi ziyareti sırasında Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Problemleri Devlet Komitesi Başkanı Jeyran Rahmatullayeva rehberlik ederek sergi hakkında bilgi verdi.

Sergide, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin haber ajansları tarafından derlenen geleneksel aile fotoğrafları yer aldı.

Aile yapısının tarihsel ve kültürel yönlerini yansıtan görseller, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Bunun yanı sıra her katılımcı ülke, kendi geleneksel kıyafetlerini, kültürel sembollerini ve özgün el sanatları ile niş ürünlerini tanıtma imkânı buldu. Sergi, Türk dünyasında aile kurumunun ortak değerlerini ve zenginliğini gözler önüne seren bir kültürel buluşma alanı oldu.

Ziyaretin ardından bir değerlendirmede bulunan Başbakan Ünal Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında görünürlüğünü ve etkileşimini artıran bu tür etkinliklere katılım, kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Biz, Türk devletleri ile yalnızca siyasi değil, kültürel ve sosyal ilişkilerin de gelişmesine büyük önem veriyoruz. Dünü bir, günü bir, geleceği bir olan bir milletin ortak kültürüne sahip çıkması, özellikle aile gibi kutsal bir kurumun gelenek ve göreneklerle yaşatılması yönündeki çabaları sonuna kadar destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.