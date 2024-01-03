Başbakan Ünal Üstel, doğal afetleri felakete çevirenin, insanların yaptığı yaşamsal hatalar olduğuna dikkat çekerek “Biz bu acılar gelecekte de yaşanmasın diye buradayız” dedi.

Üstel, İsias Otel davasının hukuki sürecinin bugün başlayacağını ve ilk davaların görüşüleceğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasının görüşüleceği mahkeme öncesinde Adıyaman Adalet Sarayı önünde basına yaptığı açıklamada, “100'e yakın bir ekiple bu davaları izlemek için buradayız” diyerek şöyle konuştu:

-“Acımız bitmedi”

“2023 yılının 6 Şubat'ında gerçekleşen asrın felaketi üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. Ancak acımız bitmedi.

Milletimizin yaklaşık 50 bin ferdinin yaşamını yitirdiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının, şampiyon meleklerimizin de içinde bulunduğu 50 bin hayat, ne acıdır ki dakikalar içinde son buldu.

Depremde Şampiyon Meleklerimizi de kaybetmek, bizim acımızı katlayarak artırdı.

Bu vesileyle, deprem felaketinde yaşamlarını yitiren canlarımıza Allah'tan rahmet yaslı ailelerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

Depremin etkilerini yaşayan yaralılara acil şifalar diliyorum.”

Doğal afetlerin hayatın bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, “Ne var ki, doğal afetleri felakete çeviren, insanların yaptığı yaşamsal hatalardır. Biz bu acılar gelecekte de yaşanmasın diye buradayız” dedi.

Yaklaşık 100 kişlik bir ekiple yakın ekiple davaları izlemek için Adıyaman’a geldiklerine işaret eden Başbakan Üstel, “Başbakan olarak ben buradayım. Bakanlarımız, ana muhalefet başkanımız, milletvekillerimiz, barolar birliğimiz ve başbakanlık ekibimiz de burada. Yaşamlarını yitiren şampiyon meleklerimizin ailelerinin temsilcileri burada. Sanıyorum ki bu ekip, ülke olarak bu konuya ne kadar hassasiyetle yaklaştığımızın somut bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

İsias Otel davasının önemine işaret eden Başbakan Üstel, İsias Otel davasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin ortak davası olduğunu vurguladı.

Yüce Türk adaletine güvendiklerini yineleyen Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Çünkü adalet mülkün temelidir. Buradaki mülk devlettir. Adalet yoksa devlet de olamaz. Dolayısı ile adil bir yargılanmanın ardından, sorumluluğu olan herkesin kanunların öngördüğü şekilde hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum.

Biliniz ki; suçlular hak ettikleri en ağır cezalar alınca burada verilen cezalar, gelecekte bu suçlara yeltenenlere karşı da önemli bir ders olacak.”

Kendilerine kapılarını açan Adıyaman halkına misafirperverliklerinden dolayı, şükranlarımı sunan Başbakan Ünal Üstel, “Valimize, belediye başkanımıza, ekibimize gösterdikleri ve 6'sına kadar gösterecekleri yakın ilgiden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Üstel, Adıyaman'a ve deprem felaketi yaşan tüm illere geçmiş olsun diyerek, depremde hayatlarını kaybedenlere, rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Başbakan Üstel, yaraların bir an önce sarılmasını temennisini de dile getirdi.