Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cenevre'ye iyi niyetle gittiklerini ifade ederek, "İki halkı nasıl daha yakınlaştırabiliriz, neler yapabiliriz, ortak zeminde nelerde buluşabiliriz, onları masaya koyacağız.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yaptı. Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerle birlikte Cenevre’ye gideceklerini kaydeden Üstel, “Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız ve kendisine destek vereceğiz." şeklinde konuştu.

Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu toplantıyı iyi niyetli bir toplantı olarak görüyoruz. İki halkı nasıl daha yakınlaştırabiliriz, neler yapabiliriz, ortak zeminde nelerde buluşabiliriz, onları masaya koyacağız.”

İki toplumun enerji ihtiyaçlarının iş birliğiyle daha düşük maliyetlerle karşılanabileceğini belirten Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Ülkemizin bir enerji sorunu var. Güney Kıbrıs'ın da bir enerjisi sorunu var. Özellikle Güney Kıbrıs, daha uzun bir yoldan ve daha yüksek maliyette enterkonnekte sisteme girmek için İsrail üzerinden, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya bağlanmak istiyorlar. Halbuki, Türkiye Cumhuriyeti üzerinden aynı şeyi çok daha düşük maliyetlerle yapabiliriz.”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin önce inşaat ardından turizm sektörü olmak üzere diğer sektörler üzerinde baskı unsuru kurarak halkı korkutmaya çalıştığını ifade eden Üstel, Cenevre’de yapılacak toplantının bunları dile getirebilmek için de bir vesile olduğunu dile getirdi.

Üstel, “Ortak bir zemin oluşturarak, o zemin üzerinde bundan sonraki görüşmelere devam edelim.” diye konuştu. İyi niyetle Cenevre’ye gittiklerini kaydeden Üstel, “İyi bir neticeyle, KKTC’ye dönmüş oluruz.” dedi.