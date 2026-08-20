Başbakan Ünal Üstel, bugün ek protokolünü imzaladıkları fiber optik altyapı yatırımının yalnızca hızlı internet projesi olmadığını kaydederek, projenin ülkenin dijital dönüşümünün temel altyapısını oluşturacak stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. Üstel, hedeflerinin 2027 yılı içerisinde fiber altyapıyı hanelere ve iş yerlerine ulaştırmak olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) dijital geleceğini belirleyecek fiber optik ek protokolüne imza attı.

-Üstel

Ankara’daki imza töreninde konuşan Üstel, ana vatan Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü iş birliğinin yeni adımlarını değerlendirdiklerini belirterek, devam eden projeler ve ilerleyen döneme ilişkin çalışmaları ele aldıklarını söyledi. Fiber optik ek protokolünün, KKTC’nin dijital geleceğini belirleyeceğini vurgulayan Üstel, Türkiye ile ilişkilerin kendileri için yaşamsal olduğunun altını çizdi.

Bu ilişkilerin tarihten gelen kardeşliğin, milli davanın, ortak mücadelenin ve birlikte güçlü bir geleceğe duyulan inancın üzerine kurulduğunu ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde ana vatan Türkiye’yi hep yanında bulduğunu söyledi.

-“Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğini yanımızda hissediyoruz”

Bugün de kalkınma mücadelesinde, altyapı yatırımlarında, reformlarda ve dünyaya açılma çabalarında Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğini yanlarında hissettiklerini vurgulayan Başbakan Üstel, bu güçlü dayanışmanın yalnızca sözlerle değil, ortaya çıkan eserlerle de görüldüğünü kaydetti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü irade ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yakın ilgisiyle Türkiye-KKTC ilişkilerini daha güçlü ve sonuç odaklı bir zemine taşıdıklarını ifade eden Üstel, bu güçlü birlikteliğin KKTC’ye çok önemli projeler kazandırdığını söyledi.

-“Yeni ve çok önemli bir dönemin başındayız”

Bugün yeni ve çok önemli bir dönemin başında olduklarını belirten Üstel, bu dönemin ana konularının enerji ve dijital altyapı yatırımları olduğunu söyledi.

Bugün ek protokolünü imzaladıkları fiber optik altyapı yatırımının yalnızca hızlı internet projesi olmadığını ifade eden Üstel, projenin ülkenin dijital dönüşümünün temel altyapısını oluşturacak stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Projenin kamudan eğitime, sağlıktan turizme, ticaretten finans sektörüne kadar hayatın her alanını doğrudan etkileyeceğini belirten Üstel, yeni nesil teknolojilerin önünü açacağını ve yatırım ortamını daha güçlü hale getireceğini kaydetti.

-“e-Devlet projemizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacak”

Fiber optik altyapının e-Devlet projesini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağını belirten Üstel, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesini hızlandıracağını söyledi.

Üstel, devletin, veri üretme, toplama ve analiz etme kapasitesinin güçleneceğini, doğru veriye dayalı, hızlı ve etkin karar alma imkanlarının artacağını ve dijital veri güvenliğinin çok daha güçlü hale geleceğini ifade etti.

Bu proje ile nüfustan ekonomiye, çalışma hayatından sosyal güvenliğe, sağlıktan eğitime, güvenlikten asayişe kadar devletin ihtiyaç duyduğu verilerin güçlü bir dijital altyapı içerisinde toplanması ve güncellenmesinin mümkün hale geleceğini kaydeden Üstel, yalnızca daha hızlı internete kavuşulmayacağını, daha güçlü bir e-Devlet altyapısına sahip olunacağını söyledi.

Üstel, daha sağlıklı istatistiki verilere ulaşılacağını, kurumlar arasındaki dijital entegrasyonun güçlendirileceğini ve kamu yönetiminde gerçek zamanlı verilere dayalı karar alma kapasitesinin artırılacağını kaydetti.

-“Bilişim adası vizyonumuzun en temel adımlarından biri”

Bu dönüşümün aynı zamanda bilişim adası vizyonunun da en temel adımlarından biri olacağını ifade eden Üstel, bugün imzalanan ek protokolle bu önemli dönüşümün fiilen başlatıldığını söyledi.

Üstel, bu noktaya kolay gelinmediğini belirterek, ülkenin gelişimine taş koymak isteyenler, Türkiye ile iş birliğinin güçlenmesine karşı duranlar ve süreci yavaşlatmak ve geciktirmek isteyenler olduğunu kaydetti.

“Bütün ayak sürümelere rağmen kararlılığımızdan vazgeçmedik.” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve KKTC Hükümeti’nin ortaya koyduğu güçlü siyasi iradeyle önlerine çıkarılan engelleri birer birer aştıklarını söyledi.

“Biz engellere değil, hedefimize baktık. Çünkü söz konusu olan KKTC’nin geleceğidir.” diyen Üstel, hedeflerinin 2027 yılı içerisinde fiber altyapıyı hanelere ve iş yerlerine ulaştırmak olduğunu belirtti.

“3G’den 4.5G’ye geçtik, 5G hazırlıklarımızı başlattık”

KKTC’yi güçlü bir dijital altyapıya kavuşturmak istediklerini belirten Üstel, “3G’den 4.5G’ye geçişi gerçekleştirdik. 5G hazırlıklarımızı başlattık. Şimdi de fiber optik dönüşümle ülkemizi dijital çağın gerektirdiği altyapıya kavuşturuyoruz.” dedi.

-“Enerji alanında da ana vatan Türkiye ile ilişkilerimizi en üst noktaya taşıyacağız”

Dijital dönüşümün yanında en önemli stratejik alanlardan birinin de enerji olduğunu belirten Üstel, ana vatan Türkiye ile imzalanan doğal gaz iş birliği mutabakatının tarihi önemde olduğunu söyledi.

Hedeflerinin doğal gazın Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaştırılması olduğunu ifade eden Üstel, Teknecik Santrali’ni doğal gaza uygun hale getirmek istediklerini kaydetti.

Enerji üretiminde daha temiz, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir yapı kurmak için çalıştıklarını belirten Üstel, Türkiye ile KKTC arasında elektrik enterkonnekte bağlantısının kurulmasına yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

“Su nasıl geldiyse, fiber nasıl gelecekse, doğal gaz ve elektrik bağlantısıyla enerji alanında da ana vatan Türkiye ile ilişkilerimizi en üst noktaya taşıyacağız.” diyen Üstel, bu yatırımlarla Doğu Akdeniz’deki stratejik önemin daha da artacağını ve Mavi Vatan’daki gücün daha da pekişeceğini belirtti.

Bunların KKTC’nin gelecek 30-40 yılını şekillendirecek stratejik adımlar olduğunu vurgulayan Üstel, söz konusu yatırımların 2033 vizyonunun, Cumhuriyet’in 50’nci yıl vizyonunun en görkemli yatırımları olarak ülkeye kazandırılacağını söyledi.

-“İktisadi ve mali iş birliği anlaşmaları kalkınma hamlesinin temel dayanaklarından”

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmalarının da kalkınma hamlesinin temel dayanaklarından biri olduğunu belirten Üstel, bu iş birliği sayesinde yıllardır bekleyen projelerin tamamlandığını, yeni yatırımların başlatıldığını ve yıllardır konuşulan reformların hayata geçirildiğini söyledi.

Yeni Ercan Havalimanı’nın ülkeye kazandırıldığını belirten Üstel, karayollarında yıllardır bekleyen projelerin hızlandırıldığını ve yeni yolların yapımının başlatıldığını kaydetti.

Sağlıkta dört büyük hastane projesinin eş zamanlı yürütüldüğünü ve yeni sağlık merkezlerinin halkın hizmetine sunulduğunu ifade eden Üstel, eğitimde yeni okullar ve yüzlerce yeni derslik kazandırıldığını, yerel yönetimler reformunun gerçekleştirildiğini söyledi.

-“Güçlü Türkiye-KKTC iş birliği ve siyasi istikrar”

Bütün bunların arkasında iki temel unsur bulunduğunu vurgulayan Üstel, bunların güçlü Türkiye-KKTC iş birliği ve KKTC’de sağlanan siyasi istikrar olduğunun altını çizdi.

“Çünkü büyük projeler süreklilik ister. Reformlar siyasi irade ister. Yatırımlar takip ister. Devlet yönetimi kararlılık ister.” diyen Üstel, bugün yıllardır konuşulan pek çok projenin tamamlanmasının veya hayata geçirilmesinin temelinde dört yıldır devam eden siyasi istikrarın bulunduğunu ifade etti.

Üstel, “Ana vatan Türkiye güçlü destek veriyor. Hükümetimiz çalışıyor. Kaynaklar doğru projelere yönlendiriliyor. Kurumlarımız çalışıyor. Ve bütün bunların sonucunda halkımızın günlük hayatına dokunan eserler birer birer ortaya çıkıyor” dedi.

-“Hedefimiz altyapısı güçlü bir KKTC’dir”

Daha yapacak çok işleri olduğunu belirten Üstel, geldikleri noktayı yeterli görmediklerini söyledi. Hedeflerinin altyapısı güçlü, enerjide daha güvenli, dijital dönüşümünü tamamlamış, sağlık ve eğitim altyapısını çağdaş seviyeye taşımış bir KKTC olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, yatırım yapılabilir, rekabet edebilir ve kendi ayakları üzerinde daha güçlü duran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hedeflediklerini ifade etti.

-Erdoğan ve Yılmaz’a teşekkür

Üstel konuşmasında, Kıbrıs Türk halkına her şartta sahip çıkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmasına ve güçlenmesine büyük önem veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürlerini sundu.

Bugün birlikte oldukları, projeleri yakından takip eden ve sorunların çözümü için büyük bir samimiyet ve gayret ortaya koyan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a da Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür eden Üstel, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“İstikrarı koruyacağız. Projelere devam edeceğiz. Reformlarımızı sürdüreceğiz. Birlikte çalışacağız. Birlikte başaracağız. Birlikte güçlü bir gelecek kuracağız.”