Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü ESPAD 2026 çalışmaları ve cuma günü düzenlenecek panel kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Prof. Dr. Marilyn A. Huestis ve Dr. Michael L. Smith, Komisyon Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ile bir araya geldi.

Komisyondan verilen bilgiye göre görüşmede, KKTC’de yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları, ESPAD 2026 araştırma bulguları, yeni psikoaktif maddeler ve dünyada hızla değişen madde kullanım eğilimleri değerlendirildi.

-Hatipoğlu

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelenin, yalnızca sahada değil, bilimsel veri, doğru analiz ve güçlü uluslararası iş birlikleriyle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Marilyn A. Huestis ile sürdürülen bilimsel iş birliğinin bu yıl üçüncü yılına ulaştığını ifade eden Hatipoğlu, Huestis’in uluslararası bilgi ve deneyimiyle Komisyonun bilimsel çalışmalarına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Hatipoğlu ayrıca, bu çalışmaların geliştirilmesi ve sürdürülebilir hâle getirilmesinde Komisyonun Eğitim ve Bilimsel Süpervizörü, aynı zamanda ESPAD Proje Koordinatörü Dr. Zafer Bekiroğulları’nın bilimsel rehberliği, koordinasyonu ve uluslararası akademik iş birliklerine sunduğu katkının büyük önem taşıdığını kaydetti.

“KKTC’de bağımlılıkla mücadelede yalnızca bugünün sorunlarına müdahale etmeyi değil, yarının risklerini bilimsel verilerle önceden görmeyi hedefliyoruz. Sahadaki deneyimimizi bilim dünyasının gücüyle birleştirerek mücadelemizi daha ileriye taşımaya kararlıyız.” diyen Hatipoğlu, ilgili tüm kesimleri 21 Ağustos Cuma günü 14.00-18.00 saatleri arasında Girne’deki Les Ambassadeurs Hotel Marina’da yapılacak panele davet etti.

Panelde, 2025-2026 Dönemi KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Faaliyet Raporu, ESPAD 2026 Araştırma Bulguları, Yeni Psikoaktif Maddeler (NPS) ve Yeni Opioidler başta olmak üzere güncel madde kullanım eğilimleri bilimsel veriler ışığında ele alınacak.