Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan; mevcut personel, araç ve sandık sayısı ile mevcut fiziki koşullar altında genel ve yerel seçimlerin aynı tarihte yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, hükümetin genel seçimleri, yerel seçimlerle birlikte 6 Aralık 2026 tarihinde yapma yönündeki ısrarcı tutumunun; kamu hizmetlerinin altyapısı, koşulları, imkan ve olanaklarından “ne kadar habersiz olduklarını” ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Bengihan, sendikanın örgütlü olduğu mahkemelerde yapılan görüşmelerden edinilen bilgilere göre, mevcut koşulların her iki seçimin bir arada gerçekleştirilmesi için gerekli şartları karşılamadığını dile getirdi.

Seçimlerin bir arada yapılması halinde pusula sayısının 5 olacağını, bu nedenle pusulaların sandığa atılırken “çift mühür” kontrolünün sağlanmasının imkansız hale geleceğini belirten Bengihan, dolayısıyla sandık görevlisi olarak çalışacak olanların her iki seçimi aynı anda sağlıklı biçimde yürütebilmesinin de mümkün olmayacağını savundu.

Bengihan, son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 218 bin 313 olan kayıtlı seçmen sayısının bu seçimde 220 binin üzerine çıkacağını hatırlatarak, iki seçimin bir arada yapılması halinde geçen seçimde kurulmuş olan 777 sandığın ihtiyacı karşılamayacağını belirtti.

Bengihan, binden fazla sandığa ihtiyaç duyulacak seçimde artan ihtiyacı karşılayacak kadar sandık görevlisi ve sandık yeri olarak kullanıma uygun bina bulunmasında zorluk yaşanacağını ifade etti.

“Her iki seçimin oylamasının tamamlanması için seçmenlerin sandık yerinde geçireceği süre oldukça uzun olacağından, sandık yerlerinin fiziksel koşulları da elverişsiz kalacaktır.” diyen Bengihan, bununla beraber, oy verme işleminin uzun sürmesinin seçime katılım oranına olumsuz etki edeceğini savundu.

Mahkemelerin seçimlerde kullanacağı araç ihtiyacının da karşılanmadığını kaydeden Bengihan, “Bu nedenle oy verme işlemi tamamlandıktan sonra oy pusulalarının güvenli bir biçimde taşınması için yeteri kadar araç yoktur.” dedi.

Sandık kurulu için gereken donanıma sahip çalışan sayısının da “yetersiz” olduğunu kaydeden Bengihan, Yüksek Seçim Kurulu’nu konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye, Hükümeti ise seçim güvenliğini riske atacak “ısrardan vazgeçmeye” çağırdıklarını belirtti.