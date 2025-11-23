Başbakan Ünal Üstel, Üstel, vatandaşlık sorunu yaşayan genç kızın bir an önce özgür kalması için yarın İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak insani ikamet düzenlemesiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak özgürlüğünün önünün açılacağını belirtti.

Genç kızın sınırdışı edilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını kaydeden Üstel, "Tüm bu süreçlerin tamamlanmasının ardından ise kızımız Bakanlar Kurulumuz tarafından tıpkı diğer 18 yaş grubu gençlerimizde olduğu gibi KKTC vatandaşı olacaktır" dedi.

Başbakan Üstel, 20 yaşındaki genç kızın vatandaşlığıyla ilgili sürecin, hem kendisinin, hem hükümetin, hem de devletin tüm kurumları tarafından ilk günden itibaren büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirtti. Üstel, hükümet etme anlayışlarının temelinde insana ve insan haklarına değer vermek, derdi olanın yanında olmak bulunduğunu kaydetti

Üstel, eşi Zerrin Üstel ile evladı olarak gördükleri kızı ziyaret ederek, durumunu yerinde gördüklerini ve devletin şefkatli elini kendisine hissettirdiklerini söyledi. Üstel, "Bu kızımız, bizim evladımızdır. Devlet, bu evladına da sahip çıkacaktır" dedi

Genç kızın ailevi koşulları nedeniyle doğumundan beri hiçbir ülke vatandaşlığına kayıtlı olmamasının bugün yaşanan hukuki durumun temelini oluşturduğuna işaret eden Üstel, şöyle devam etti:

"KKTC bir hukuk devletidir. Hiç şahsi hatası olmayan evladımızın, sistemimiz için, vicdanlarımızın da katkısıyla çare bulmak boynumuzun borcudur. Polisimizin tarafından ikamet izinsiz statü tespit edilmiş; mahkemenin verdiği geçici tutukluluk kararı da yürürlükteki yasaların doğal bir sonucu olarak gündeme gelmişti"

Başbakan Üstel, bu sorunu ortadan kaldırmak için Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Gazimağusa Konsolosluğu’nun yoğun çalışmasıyla genç kızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına müracaatının alındığını ve sürecin resmen başlatıldığını belirtti

Üstel, bir an önce özgür kalması için yarın İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak insani ikamet düzenlemesiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacak genç kızın özgürlüğünün önünün açılacağını kaydetti. Üstel, "Tüm bu süreçlerin tamamlanmasının ardından ise kızımız Bakanlar Kurulumuz tarafından tıpkı diğer 18 yaş grubu gençlerimizde olduğu gibi KKTC vatandaşı olacaktır" dedi.

Başbakan Üstel'in açıklaması şöyle devam etti:

"Kurumlarımız tam bir eşgüdüm içinde çalışmakta; hem hukukun gereğini yerine getirmekte hem de sosyal devlet anlayışıyla çare üretmek için gerekeni yapmak için hareket halindeyiz. Bize, kendinize güvendiğiniz kadar güvenin. Genç kızımızın deport, sınırdışı edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Bir kez daha belirteyim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hiçbir evladını sahipsiz bırakmaz; bu evladımızı da bırakmayacaktır. Devletimiz, genç kızımızın hayatındaki belirsizliği en kısa sürede ortadan kaldıracak; kendisine güvenli ve yasal bir gelecek sağlayacaktır. KKTC, kaderin haksız darbesine karşı bir koruyucudur. Bizler acıları, paylaşarak azaltmak ve devamında ortadan kaldırmak için varız"