Başbakan Ünal Üstel, bugün yapımı devam eden Güzelyurt Hastanesini ziyaret ederek, çalışmaları yerinden inceledi, çalışmaları yürüten ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Başbakan Üstel, incelemelerinin ardından basına yaptığı açıklamada Güzelyurt hastanesinin yapımını yüklenici firmanın Şubat ayı sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı taahhüt ettiğini belirterek, firmanın söz verdiği tarihte çalışmaların tamamlanıp hastanenin açılacağını söyledi.

Üstel, 2022 yılında hükümeti kurarken halka, ülkede istikrarı sağlama sözü verdiklerini anımsatarak, ilk iş olarak istikrarsız hükümetlerden dolayı yarım kalan veya atıl durumda bulunan projeleri hayata geçirmeye başladıklarını anlattı.

İstikrarsız hükümetlerce temeli atılan ve kısa ömürlü hükümetlerce tamamlanamayan ve terk edilmiş Güzelyurt Hastanesini bitirmeye kararlı olduklarını kaydeden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller ve kendi ülke kaynaklarıyla özelde Güzelyurt genelde tüm KKTC halkına verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini söyledi.

Üstel, halkın ihtiyacı olan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizerek, 2026 yılının sağlıkta açılış yılı olacağını ve 2025 yılında temeli atılan sağlık binalarının bitirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

“Ülkemizde erken seçim yok, ülkede icraat yapma ve halka hizmet zamanıdır’ diye konuşan Başbakan Üstel, üç buçuk yılda yapılan çalışmaları önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri basın toplantısında açıklayacaklarını söyledi.

Üstel, Güzelyurt’ta sadece sağlık değil, diğer konularda da istenilen projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, bu sayede, Güzelyurt’tan göç eden gençlerin geri dönmeye başladığını ve Güzelyurt’ta yuva kurmaya başladığını kaydetti.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol çerçevesinde gençlerin iş kurması, üretim ve reel sektörü teşvik etmek için yeni ekonomik paketi de yakında açıklayacaklarını belirtti.

-Oygar

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar da bakanlık olarak Güzelyurt hastanesindeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, bakanlığın sağlık fonundan ayırdıkları para ile ihaleye çıktıklarını ve hastanenin iç donanımını da binayla aynı zamanda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Oygar, 2016 yılında ilk temelleri atılmış ve konumlandırılmasında bazı hatalar yapılmış hastanenin, 24 saat acil sağlık hizmetlerini karşılayacak, halkın poliklinik ve diyaliz hizmetlerini alabileceği ve 20 yataklı müşahede hizmetinin olacağı şekilde organize edileceğini belirtti. Oygar, Güzelyurt Sağlık Merkezi ile Cengiz Topel Hastanesiyle birlikte birbirlerini tamamlayıcı sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

-Akçay

Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay da Güzelyurt hastanesi 4 etabının 29 Ocak 2025’te yüklenici firmaya teslim edildiğini ve bazı sıkıntılardan kaynaklanan ek işlerin halledilmesiyle inşaatın hızlıca tamamlanacağını kaydetti. Akçay, 4. etap çalışmaları kapsamında 16 bin 500 metrekarelik binanın 5200 metrekaresinin tamamlanıp acil, poliklinik ve diyaliz bölümlerinin hizmet verecek şekilde bitirilmiş olacağını söyledi.

-Aşan

Hastane yapımıyla ilgili olarak yüklenici firma adına konuşan Mahmut Aşan da hastane yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğüne işaret ederek, projenin hata ve eksikliklerinin biraz zaman kaybettirdiğini ancak Şubat ayı sonuna kadar projeyi tamamlayacaklarını ifade etti.