Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, piyasa koşulları itibarıyla altın yıl yaşaması gereken narenciyenin arpa fiyatının altında alıcı bulamaz hâle getirildiğini belirterek, sert ve kitlesel eylemlerin artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Şahiner, “Dünya piyasalarında bu ürün bu yıl rekor fiyatlara ulaşabilecek durumdayken, üretici bu bereketli yılda payına düşenin yarısını bile alamayacaktır. Üreticinin yanında durması, piyasada denge unsuru olması gereken Cypfruvex ise adeta hayalet gibi davranmaktadır” dedi.

Salahi Şahiner bugün yaptığı yazılı açıklamada, narenciye sektörü başta olmak üzere tarımsal üretimde yaşanan sorunlara değindi.

Tarım Bakanı ve hükümete ağır eleştiride bulunan Şahiner, narenciye sektörünün yıllardır bilinçli şekilde “sorunlu sektör” algısına mahkûm edildiğini belirterek, “Narenciyede kronik bir sorun yoktur.. Ülkede canlı bir bitki bırakmayacak ‘hükümet’ denilen bir hastalık vardır” dedi.

Ülkede üretilen ürünlerin, kalitesine ve çeşitliliğine bakıldığında dünya pazarlarında çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Şahiner, asıl sorunun bu sektöre karşı düşmanca, ilgisiz ve duyarsız yönetim anlayışı olduğunu savundu. Şahiner, şöyle devam etti:

“Yanı başımızdaki ülkeler narenciyede ihracat rekorları kırarken, geçtiğimiz yıl üreticiye verdikleri desteklerle kaliteli ürünleri için pazar araştırmasının hakkını verip, karınca gibi çalışarak milyarlarca dolar gelir elde ederken; bizim ‘ağustos böceği hükümetimiz’ hasada günler kala hâlâ kılını kıpırdatmaya niyetli değildir. Bu tablo, narenciye sektörüne yönelik bir beceriksizlikten öte, bilinçli bir umursamazlığın ve düşmanlığın göstergesidir. Piyasa koşulları itibarıyla narenciyenin altın yılı olabilecek bir sezonda, ürünler hükümetin sergilediği acziyet-I maharet nedeniyle arpa fiyatının bile altında alıcı bulamaz hâle getirilmiştir. Dünya piyasalarında bu ürün bu yıl rekor fiyatlara ulaşabilecek durumdayken, üretici bu bereketli yılda payına düşenin yarısını bile alamayacaktır”

Salahi Şahiner, üreticinin yanında durması, piyasada denge unsuru olması gereken Cypfruvex’in de adeta hayalet gibi davrandığını belirterek, eleştirdi.

Şahiner, hükümete “Cypfruvex’in alım fiyatları derhal gerçeği yansıtacak şekilde açıklanmalı. Yeni pazarlar için somut girişimlerde bulunmalı; KKTC koşullarında bir lütuf değil zorunluluk olan ihracat teşvik primlerini ihracatın önünü açacak şekilde belirlemelidir. Yapımı devam eden soğuk hava depoları hızla tamamlanmalı, üreticinin ürününü daha yüksek fiyatların oluşacağı dönemlere kadar muhafaza edebilmesi sağlanmalıdır” çağrısı yaptı.

CTP Milletvekili Şahiner açıklamasını “Üretici tükenmiştir. Sabır taşmıştır. Ve görünen odur ki, sert ve kitlesel eylemler artık hükümetin kapısındadır” sözleriyle tamamladı.