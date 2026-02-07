Ülkede bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00’den bu sabah aynı saate kadarki ölçümlerine göre, Dipkarpaz 18 kg/m², Yenierenköy 16 kg/m², Zafer Burnu, Beylerbeyi 14 kg/m² yağış aldı.

Diğer bölgelerde kaydedilen yağış miktarları ise şöyle:

“Mallıdağ 13 kg/m²,Lapta, Esentepe 12 kg/m², Tatlısu, Boğaz, Karaoğlanoğlu, Selvilitepe, Sipahi 11 kg/m², Taşkent, Geçitkale, Alevkayası, Gönyeli, Serdarlı, Mehmetçik 9 kg/m², Alsancak, Kaleburnu, Kozanköy, Gönendere, İskele 8 kg/m², Çamlıbel, Kantara, Akdeniz, Girne, Türkeli, Ercan 7 kg/m², Lefkoşa, Ziyamet, Zümrütköy, Alayköy, Salamis 6 kg/m², Sandallar, Vadili, Çayırova, Güzelyurt, Mağusa, Dörtyol, Kalkanlı, Bostancı 5 kg/m²”