Başbakan Ünal Üstel, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeleri kınadı.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs’ta ikiyüzlülük aranıyorsa, adresi bellidir: Güney Kıbrıs Rum liderliği ve onu koşulsuz biçimde alkışlayanlardır” dedi.

Üstel, “Kıbrıs’ta işgal varsa, o da Rumların 1960 Cumhuriyeti’ni gasp ederek, Kıbrıs Türk halkını kendi ortak devletinden dışlamasıdır. Kıbrıs’ta hukuksuzluk varsa, o da Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan insanlık dışı ambargolar ve izolasyonlardır. Kıbrıs’ta zulüm varsa, o da 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkına reva görülen katliamlar, saldırılar ve sürgünlerdir.” ifadelerini kullandı.

-“Kıbrıs Türk halkı vardır, egemendir ve geleceğine başkalarının karar vermesine asla izin vermeyecektir”

Kıbrıs’ta bugün huzur ve güvenlik varsa, bu da “işgalci” diyerek, iftira attıkları Türk askerinin adadaki varlığı ve sağladığı güvenlik sayesinde olduğunu vurgulayan Üstel, şunları kaydetti:

“Hristodulidis ve çevresi artık şunu çok net bilmelidir: Kimlerden destek alırlarsa alsınlar, Kıbrıs’ın gerçeklerini değiştiremeyeceklerdir. Kıbrıs Türk halkı, ana vatan Türkiye’nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü desteğiyle kendi yolunda, kendi iradesiyle ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı vardır, egemendir ve geleceğine başkalarının karar vermesine asla izin vermeyecektir.”