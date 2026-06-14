Bakü'de bulunan Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Asadov ile Üstel'in görüşmesinde, Azerbaycan ile KKTC arasındaki üst düzey temasların seyri ele alındı.

Görüşmede, parlamentolar arası ilişkiler ile siyasi partiler düzeyindeki işbirliğinin gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Bakü'de "KKTC Kültür Günü"nün düzenlenmesinin önemine işaret edilen görüşmede, bu girişimin son yıllarda kültürel ve insani alanlarda artan karşılıklı ilişkilerin doğal bir devamı olduğu belirtildi.

Taraflar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesindeki işbirliğinin başarıyla geliştiğini vurgulayarak, KKTC'nin gözlemci statüsüyle teşkilat faaliyetlerine aktif katılımının önemine dikkati çekti.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.