Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde hız verdiği silahlanma faaliyetleri ile farklı ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerinin, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki hassas dengeleri değiştirmeye yönelik girişimler olduğunu belirtti.

Öztürkler yazılı açıklamasında, savunma amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürülen askeri faaliyetlerin gerçekte bölgedeki mevcut dengeyi tek taraflı olarak dönüştürmeyi hedeflediğini ifade etti.

GKRY ile Fransa arasında imzalanan Kuvvetlerin Statüsü (SOFA) Anlaşması’nın da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Öztürkler, söz konusu anlaşmanın bölgedeki askeri varlığı ve dış müdahale imkanlarını artırmayı amaçladığını söyledi.

Bu tür girişimlerin adadaki mevcut statükoyu değiştirmeye yönelik çabaların bir parçası olduğunu vurgulayan Öztürkler, Türk tarafının söz konusu anlaşmayı geçerli kabul etmediğini ve hukuki açıdan herhangi bir bağlayıcılığı bulunmadığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri girişimin başarı şansı bulunmadığını ifade eden Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarına yönelik herhangi bir girişime karşı gerekli cevabın verileceğine ilişkin kararlı duruşunu da hatırlattı.

Bölgedeki gelişmelerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinin Kıbrıs Türk halkı açısından taşıdığı hayati önemi bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Öztürkler, Türkiye’nin garantörlüğünün yalnızca Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceği açısından değil, bölgesel istikrarın korunması bakımından da vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguladı.

Öztürkler, açıklamasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin son toplantısında Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) dosyasına ilişkin aldığı karara da değindi.

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliğini sorgulama yetkisine sahip olmadığını belirten Öztürkler, bu konuda tek yetkili merciin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) olduğunu ifade etti.

AİHM’in bugüne kadar verdiği çok sayıdaki kararda Taşınmaz Mal Komisyonu’nu etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiğini belirten Öztürkler, TMK’nın etkinliğini tartışmaya açmaya yönelik siyasi girişimlerin hukuki bir dayanağının bulunmadığını kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının, uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmalarına ve mülkiyet konusunda ortaya koyduğu yapıcı mekanizmaya desteğini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Öztürkler, hukukun üstünlüğü, adalet ve karşılıklı saygı temelinde sürdürülen sürecin siyasi yaklaşımların gölgesinde bırakılmaması gerektiğini vurguladı.