Gazimağusa ilçesine bağlı Çayönü köyünde bugün meydana gelen traktör kazasında 60 yaşındaki Mustafa Arslan yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Arslan traktörüyle seyir halinde bulunduğu sırada fenalaşarak araçtan düştü. Traktörün arka tekerleğinin altında kalan Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Arslan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş şekline ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.