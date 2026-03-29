Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs’ta Türk varlığının ebedi olacağını, Anavatan Türkiye’nin ve Türk askerinin adadan ayrılmasının hayal dahi edilmeyeceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının adada, garantiler ve Türk askerinin varlığı sayesinde katliamlardan kurtulduğunu ve varlığını Türkiye Cumhuriyeti’ne borçlu olduğunu söyleyen Başbakan Ünal Üstel, garantiler ve Türk askerinin varlığının Rumlara da özgürlük ve barış getirdiğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, son günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yaşanan gelişmeler ve yetkililerin söylemlerine ilişkin açıklama yaparak, tepki gösterdi.

-“Kıbrıs asla Yunanistan’a ait olmadı, olmayacaktır da”

Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"GKRY’ninde son günlerde yaşanan olayları kaygı ile izlemekteyim. Rum askerlerin, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ait olduğu yönünde attığı sloganlar, ardından terör örgütü EOKA’ya duyulan özlemi vurgulayan etkinlikler, Yunanistan Büyükelçisi’nin ve ırkçı ELAM partisinin başkanının haddini aşan konuşmaları….

Bu yaşananları tüm halkımızla yakından takip etmekteyiz. Rum liderliği askerlerine sahip çıkmalı ve şunu net olarak kafasına sokmalıdır; Kıbrıs asla Yunanistan’a ait olmadı, olmayacaktır da. Attıkları veya atacakları sloganlar sadece hayalden ibaret olacaktır.

Rum Meclis Başkanı’nın partisinin organize ettiği EOKA etkinliğinde ortaya serilen görüntüler ise Kıbrıs’ta barış ortamını zedelemekle kalmayıp, Rum gençliğinin Türklere karşı düşmanca yetiştirildiğinin de bir göstergesidir.

Etkinlikte çocukların kafalarına EOKA yazdırması, Rum gençliğinin de nasıl eğitim aldığının kanıtıdır. Bu dehşet vericidir.”

Kıbrıs’ın Yunanistan’a ait olduğu iddialarının yer aldığı etkinlikte Yunan bayrakları ile atılan sloganların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, yapılan konuşmalarda EOKA’ya methiyeler dizilmesinin ise Rum liderliğinin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerine asla saygı göstermeyeceğinin bir işareti olduğunu söyledi.

-“Güney Kıbrıs Büyükelçisi Konstaninos Kollias’ın açıklamaları hadsizlik”

Öte yandan Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Konstaninos Kollias’ın, ’’Türk askerinin adadan ayrılması ve garantilerin olmaması gerektiği’’ yönündeki söylemlerinin de hadsizlik olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yunan büyükelçi; Kıbrıs’ta Türk varlığının ebedi olarak var olacağını, Anavatan Türkiye’nin ve Türk askerinin adadan ayrılmasının hayal dahi edilmeyeceğini kafasına sokmalıdır. Kıbrıs’ta; Kıbrıs Türk halkı, garantiler ve Türk askerinin varlığı sayesinde katliamlardan kurtulmuş, varlığını Türkiye Cumhuriyeti’ne borçludur. Garantiler ve Türk askerinin varlığı Rumlara da özgürlük ve barış getirmiştir. Yunan büyükelçi bunu idrak etmeli, ona göre açıklamalar yapmalıdır.

GKRY’de oylarını giderek artıran ırkçı ELAM partisinin başkanı Christos Christou’nun da ‘Kıbrıs Türkleri azınlıktır’ söylemleri de gözden kaçmamıştır. Bu zihniyetlerin iktidara gelmesi durumunda, Kıbrıs Türk halkına yönelik eylemlerin neler olacağı şimdiden hesaba katılmalıdır.

Son olarak şunu vurgulamak istiyorum. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Türkiye artık eski Türkiye değil. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapsın’ sözleri tarihseldir.

Ve bizler için de bir güçtür. Çünkü Anavatanımız sayesinde KKTC artık eski KKTC değildir. Rum liderliği de hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır."