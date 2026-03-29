Polis Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 38 araç trafikten men edildi; 1 sürücü de tutuklandı.

Toplam 2 bin 548 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 148’i süratten; 10’u da alkolden olmak üzere 456 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin 148’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 49’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i muayenesiz araç kullanmak,5’i sigortasız araç kullanmak,25’i trafik levha ve işaretlerine uymamak,1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak ve166’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.