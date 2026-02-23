Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Fiber Optik Altyapı Protokolü ile toplumun ifade ve haber alma özgürlüğü, veri güvenliği ve özel hayatın gizliliği ilkelerinin Türk Telekom’a devredileceğini savundu.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, protokolün TC ve KKTC hükümetleri arasında dört ay önce imzalandığını belirterek, halkın tepkisinden korkulduğu için protokolün "gizlice yasallaştırılmaya" çalışıldığını ileri sürdü. İzcan, “Özel bir şirkete bu kadar geniş yetkiler verilemez. Hukuk devleti ilkeleri ihlal edilmektedir” dedi.

Ortada herhangi bir toplumsal uzlaşı olmadığını ifade eden İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun özgürlüğünün alınıp, satılacak bir meta olmadığını kaydetti.

Başında 30 milyon dolar denilen proje maliyetinin 120 milyon dolara çıktığını, Türk Telekom’un tekel olma çabası içerisinde olduğunu öne süren İzcan, protokolün Türkiye’de alelacele Resmi Gazete’de yayınlanarak, baskı oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti.

Topluma ait olan elektrik, su, ulaşım ve haberleşme gibi kurumların yabancı şirketlere "peşkeş çekilmesini" kabul etmeyeceklerini belirten İzcan, toplumu birlikte direnmeye çağırdı.