Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Kardeş Türk Diasporaları Atlası Komisyonu’na atandı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Budapeşte’de 2 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanları 7. Toplantısı’nda kurulması için mutabık kalınan Kardeş Türk Diasporaları Atlası Komisyonu’na KKTC’yi temsilen Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu atandı.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yürütülen Kardeş Türk Diasporaları çalışmaları, üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve gözlemci üyelerin Macaristan, KKTC, Türkmenistan diasporalarını bir araya getirmeyi, koordinasyonu artırmayı ve ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyor.