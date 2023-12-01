Başbakan Ünal Üstel, Maraş futbol sahasını ziyaret etti.

Sahanın zemin yenilenmesi, tribünler ve soyunma odası yetersizliği gibi eksiklikler hakkında bilgi alan Başbakan Üstel, sahanın mevcut eksikliklerinin 2024 bütçesine konarak en kısa sürede giderileceğini söyledi. Üstel, gençlerin dünyadan kopuk kalmaması gerektiğini vurguladı.

Ziyarette, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve bazı bakanlar da yer aldı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de gençlerin kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, onların ev sahibi olması için Sınırüstü ve Mormenekşe'de altyapı ihalesine çıktıklarını belirtti.

Üstel, amaçlarının gençlerin ev sahibi olması, eğitim gördüğü yerlerdeki eksikliklerin giderilmesi, iyi bir ortamda spor müsabakalarını yapıp dünyaya hazır hale gelmeleri olduğunu kaydetti.

Ünal Üstel 2015 yılında hizmete giren Maraş futbol sahasının zemininin yıprandığını, tribünlerinin yetersiz olduğunu ayrıca soyunma odalarının da yenilenmesi gerektiğinin tespit edildiğini belirtti. Üstel, eksikliklerin 2024 bütçesine katılarak, en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Ambargolara karşı direnen ülke gençliğinin dünyadan uzak kalmaması için elden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Üstel, “Gençler dünyadan kopuk kalmamalı. Onlar bu ülkenin teminatıdır” dedi.

-Feyzioğlu

TC’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ülke gençliğinin geleceğine katkı koyacak pek çok girişime destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Feyzioğlu, hayallerin ortak, geleceğin ise bir olduğunu kaydetti .

Feyzioğlu gençlerin gerek ev sahibi olması, gerekse spor müsabakalarını gönüllerince yapabilmeleri için Anavatan Türkiye ile hareket edip, desteklerinin süreceğini vurguladı. Feyzioğlu, iki ülke arasında çok büyük gönül bağı olduğunun altını çizdi.

- Diğer konuşmalar

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da saha hakkında teknik bilgi vererek, saha yenilenmesi ve 200 kişilik ilave tribünün en kısa sürede yapılması için girişimlerin yapılacağını kaydetti.

Maraş Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Oy, geçtiğimiz günlerde sahanın bir takım eksikliklerini Başbakan Üstel’e ilettiklerini ve gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını söyledi. Üstel, sorunların en kısa sürede çözüleceğine inanç belirtti.