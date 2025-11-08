Başbakan Ünal Üstel, Norveç hükümetinin, 65 yılı aşkın süredir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını kınadı.

Kararı, son derece talihsiz bir adım olarak nitelendiren Başbakan Üstel, kararın, geçmişte Birleşmiş Milletler nezdinde “Barış elçisi” sıfatıyla Kıbrıs’ta görev yapmış bir isim tarafından duyurulmasının, uluslararası diplomasi açısından ciddi bir çelişki yarattığını söyledi.

-“Kıbrıs Türk halkı, kendi egemenliği, güvenliği ve varlığı konusunda kararlıdır”

Başbakan Ünal Üstel konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve adadaki hassas dengeyi hiçe sayan bu yaklaşım, barış ve tarafsızlık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Kıbrıs Türk halkı, kendi egemenliği, güvenliği ve varlığı konusunda kararlıdır. Bu kararlılığımızın en güçlü teminatı, her zaman olduğu gibi bugün de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteğidir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda ortaya koyduğu kararlı duruş, bizler için en güçlü dayanak olmuştur.

Biz de aynı kararlılık ve inançla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, egemenliğini ve haklı davasını korumaya; egemen ve eşit iki devlet temelindeki çözüm vizyonumuzu dünyaya anlatma mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”