Başbakan Ünal Üstel, piyasanın ucuzlatılması için adım atmaya devam ettiklerini belirterek, “Ramazan'ın Bereketi İçin Fiyatlarımız Düştü” kampanyasının başladığını ve devam ettiğini açıkladı.

Üstel, kampanyaya destek veren dernek ve birliklere üye şirketlerde satışa sunulan tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanacağını belirtti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Üstel, "İş dünyamızın girişimleri ve Başbakanlığımızın vermiş olduğu destekle başlatılan ‘Ramazan'ın Bereketi İçin Fiyatlarımız Düştü’ kampanyası başladı ve devam ediyor.” dedi.

Üstel, Ramazan ayı boyunca kampanyaya destek veren dernek ve birliklere üye şirketlerin satışa sunduğu tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulaması şeklinde devam eden kampanyayla halkın alım gücünü artırarak, refah ve bereket içerisinde bir Ramazan geçirmelerini hedeflediklerini kaydetti.

Kampanyaya katkı koyan, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), Süt Üreticileri ve İthalatçıları Birliği (SÜİB), Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği ve Kıbrıs Türk Meyve ve Sebze Toptancıları Birliği Başkan, Yönetim Kurulu ve üyelerine teşekkür eden Üstel, tüm marketleri Ramazan Bereketi Kampanyası’na uygun fiyatlandırma yapmaya çağırdı, vatandaşları ise indirim uygulamalarına dikkat etmeleri hususunda bilgilendirdi.

- “Denetimler yapılacak”

“Bu noktada, Ekonomi Bakanlığımıza, Ramazan Bereketi Kampanyası koşullarına uygun davranılıp davranılmadığı konusunda gerekli denetimleri yapma talimatını da vermiş durumdayım.” ifadesini kullanan Üstel, iş dünyasıyla yaptıkları istişarelerin sadece Ramazan dönemini kapsayan bir kampanya ile ilişkili olmadığını kaydetti.

Üstel, “Vatandaşlarımızın yaşamsal ihtiyaçları olan özellikle gıda ve temizlik ürünlerine uygun fiyatlarla erişim sağlayabilmesi, fiyatlarda kalıcı düşüşler sağlanması, piyasanın ucuzlatılması, denetimlerin daha da sıkılaştırılarak fırsatçılara göz açtırılmaması bununla birlikte fiyatların düşmesi ve halkımızın alım gücünün üst seviyelere çıkarılması konusundaki çalışmalarımız da aralıksız şekilde sürüyor.” ifadelerine yer verdi.

Üstel, Ramazan aynın bereketinin tüm halka bereket getirmesini de diledi.

- Kampanyaya katılan ve destek veren kuruluşlar

Öte yandan, açıklamaya göre kampanyaya katılan ve destek veren kuruluşlar ise şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER); Atakom, Metgin, Oero, Arden, Onan, Ekin Adademir, Yüksekbaş Gıda, Kaner, K-Met, Sacem, Assembol, Karakuş, Başman, Mirgıda, Hançerli, Arnet, Süt Üreticileri ve İthalatçıları Birliği (SÜİB), Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği ve Kıbrıs Türk Meyve ve Sebze Toptancıları Birliği.”