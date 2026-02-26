Başbakan Ünal Üstel, bugün kamuoyuna servis edilen ve şahsını hedef alan sözde ses kaydının tamamen “asılsız, mesnetsiz ve kurgusal” olduğunu belirtti.

“Bu operasyon basit bir karalama girişimi değil; şahsımı, makamımı, hükümetimizi, devletimizi ve demokrasimizi hedef alan planlı bir siyasi saldırıdır” diyen Üstel, “Açık ve net ifade ediyorum: Bahse konu kayıt gerçek dışıdır. Montaj ve manipülasyon dolu bu içerik üzerinden kamuoyunda algı oluşturulmaya, siyasi mühendislik yapılmaya çalışılmaktadır” vurgusu yaptı.

Söz konusu kaydını kasten üreten, yayan veya bu organizasyona herhangi bir şekilde katkı sunan kişiler hakkında gerekli tüm hukuki adımların ivedilikle atılacağını açıklayan Başbakan Üstel, resmi suç duyurularının yapılacağını, sürecin titizlikle takip edileceğini kaydetti.

-“Bu tür provokasyonlar karşısında sessiz kalmayacağız ve hukukun gereğini yapacağız”

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, devlet sorumluluğuyla görev yapan hiç kimsenin, masa başında üretilmiş bu tip senaryolar karşısında geri adım atmayacağını vurgulayarak, “Biz de atmayız. Bu tür provokasyonlar karşısında sessiz kalmayacağız ve hukukun gereğini yapacağız” dedi.

-“Amaç, anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz güçlü ve stratejik ilişkileri gölgelemek, devletlerimiz arasındaki sarsılmaz bağı tartışmaya açmaktır”

Bu girişimin zamanlamasının da manidar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretlerinin hemen öncesinde servis edilmesinin tesadüf olmadığını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Amaç, anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz güçlü ve stratejik ilişkileri gölgelemek, devletlerimiz arasındaki sarsılmaz bağı tartışmaya açmaktır. Ancak herkes bilmelidir ki bu millet, bu tür kirli oyunlara ne dün teslim oldu ne de bugün olacaktır.”

-“Hayatımın hiçbir döneminde kirli bir pazarlığın, karanlık bir ilişkinin ya da şahsi menfaat temelli bir girişimin parçası olmadım, olmayacağım”

“Şunun altını özellikle çizmek isterim: İddia edildiği gibi 10 yıl önce de olsa, 30 yıl önce de olsa hayatımın hiçbir döneminde kirli bir pazarlığın, karanlık bir ilişkinin ya da şahsi menfaat temelli bir girişimin parçası olmadım, olmayacağım” vurgusu yapan Üstel, kamu görevini her zaman şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde yürüttüğünü kaydetti.

-“Resmi suç duyuruları yapılacak, süreç titizlikle takip edilecek”

Söz konusu kaydı kasten üreten, yayan veya bu organizasyona herhangi bir şekilde katkı sunan kişiler hakkında gerekli tüm hukuki adımların ivedilikle atılacağını açıklayan Başbakan Üstel, “Resmi suç duyuruları yapılacak, süreç titizlikle takip edilecektir. Polis teşkilatımıza ve yargı mercilerimize güvenim tamdır. Gerçek en kısa sürede bütün yönleriyle ortaya çıkarılacaktır” dedi.

-“Hiçbir montaj, hiçbir algı operasyonu ve hiçbir karanlık senaryo halkımızın ferasetini gölgeleyemez”

Başbakan Üstel açıklamasında, “Bu saldırı yalnızca şahsıma yönelmiş değildir. Bu, milletimizin iradesine, devletimizin itibarına ve siyasetin saygınlığına yöneltilmiş bir gölge düşürme çabasıdır. Ancak hiçbir montaj, hiçbir algı operasyonu ve hiçbir karanlık senaryo halkımızın ferasetini gölgeleyemez” ifadelerini kullandı.

“Biz görevimizin başındayız. Hukukun gereğini sonuna kadar takip edeceğiz. İtibar suikastlarıyla siyaset dizayn edilmesine asla izin vermeyeceğiz” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Siyasi çıkarlar uğruna bugün bu tarz girişimlere prim verenlerin yarın kendilerinin de aynı saldırılarla yüzleşeceğini asla unutmaması gerekir. Hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Ve biz, hakikatin tarafında dimdik durmaya devam edeceğiz.”