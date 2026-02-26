Ercan Havalimanı’nda, dün, kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde KKTC’ye giriş yapacak olan İ.C.K (E-28) ile M.C’nin (E-34) üzerinde ve eşyalarında narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Aramalarda İ.C.K’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, M.C’nin tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

İki ayrı meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.